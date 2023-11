Lyon je trenutno najgori klub u ligama Petice i njihovim drugim razredima. Ozbiljno

Naime, Lyon je trenutno, vjerovali ili ne, jedina momčad u ligama Petice i drugim rangovima tih liga koja nije uspjela ostvariti niti jednu jedinu pobjedu u službenim utakmicama ove sezone. Lavovi su posljednji službeni trijumf upisali 27. svibnja protiv Reimsa, a otad je sve krenulo nizbrdo. Jedina su ekipa u Ligue 1 koja još nije pobijedila — to se nije dogodilo nikome ni u Ligue 2, a evo kakvo je stanje u drugim natjecanjima…

Lyon are now the only team in the European top 5 (1st and 2nd divisions) to not have a single victory in official competition 📸:@MeteoFoot pic.twitter.com/FuQfYtjpnF

— COPA90 (@Copa90) November 6, 2023