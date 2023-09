Maharadže protiv šeika: Štimčevi mladi Indijci ispali od Saudijaca u osmini finala Azijskih igara

Nakon što su mreže mirovale u prvih 45 minuta, a Indija se dobro branila i pokušala prijetiti preko kontri, Saudijci su riješili stvar u nastavku dvama golovima Mohammeda Khalila Marrana. Al Nassrov nogometaš prvo je poentirao u 52. minuti precizno pogodivši glavom, a onda je šest minuta kasnije izbio u odličnu šansu na proigravanje svojeg suigrača, zaobišao indijskog vratara Dheeraja Singha te postavio konačni rezultat.

Indijci mogu biti zadovoljni predstavom protiv azijskih U-23 prvaka, a bit će i Štimac koji je želio raditi s mladim snagama tamošnjeg nogometa.

FULL-TIME ⌛

It ends in a defeat for India, but a massive effort by the boys against Saudi Arabia tonight. Onwards and upwards 👏👏

IND 🇮🇳 0-2 🇸🇦 KSA#INDKSA ⚔️ #19thAsianGames 🏅 #IndianFootball ⚽️ pic.twitter.com/JKTd9v36Rc

— Indian Football Team (@IndianFootball) September 28, 2023