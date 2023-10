Majer zabio prvijenac za Wolfsburg i to iz penala. To mu je prvi gol još od svibnja

Lovro Majer ovog je ljeta ostvario transfer u Wolfsburg za koji zasad nastupa solidno, ali u današnji susret devetog kola Bundeslige ušao je s nulom pored svojeg imena kada je riječ o postignutim golovima. Vukovi Nike Kovača otišli su u goste Augsburgu u nadi hvatanja bolje forme nakon tri poraza u četiri kola, ali nije bilo sreće za ekipu s Volkswagen Arene.

Naime, iako je Wolfsburg još do 79. minute imao vodstvo 2-1, na kraju se kući vraća praznih ruku. Augsburg je preokrenuo, pobijedio 3-2 i tako produbio vučju krizu. Međutim, ako Majer nečime može biti zadovoljan, to je onda činjenica da je zabio svoj prvi pogodak u zelenom dresu.

Bila je to priča o dva različita poluvremena; Wolfsburg je u prvom bio bolji, a to se vidjelo i na rezultatu. Iako je Philip Tietz poentirao za domaću prednost u 17. minuti, Vukovi su do poluvremena preokrenuli preko raspoloženog Jonasa Winda u 35. i Majerova pogotka u sudačkoj nadoknadi.

On nije uslijedio iz igre, već s bijele točke — Niklas Dorsch udario je Mattiasa Svanberga po nozi koncem prvog dijela. Sudac je pokazao na 11 metara, a ondje je loptu namjestio upravo Majer i pogodio smirenim finišem. Hrvatskom reprezentativcu bio je to prvi gol još od svibnja ove godine kada je poentirao za Rennes u domaćem susretu s Monacom. Podsjećamo, ove sezone još bilježi i jednu asistenciju za Vukove.

Međutim, cijelo drugo poluvrijeme proteklo je u Augsburgovu znaku; domaći su debelo diktirali tempo i napadali, a sreća im se osmjehnula u 79. minuti kada je Sebastiaan Bornauw uvalio loptu u vlastitu mrežu poslije jednog ubačaja. Wolfsburg se nije stigao ni pregrupirati, a Augsburg je već preokrenuo budući da je u 81. Arne Engels zabio iz blizine i potpuno raspametio domaće navijače.

Bavarski klub kasnije si je zakomplicirao stvar jer je Felix Uduokhai zaradio dva žuta kartona u razmaku od nekoliko minuta, ali Wolfsburg ipak nije uspio izjednačiti i sada je deveti na tablici s 12 bodova. Augsburg ima samo jedan manje…