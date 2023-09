Makedonija ti pruža… Probleme? Talijani nisu uspjeli pobijediti na Spallettijevu debiju

Luciano Spalletti večeras je debitirao na klupi talijanske nogometne reprezentacije; nakon što je Roberto Mancini otišao preuzeti Saudijsku Arabiju, donedavni Napolijev trener postao je tek drugi čovjek koji je u istoj kalendarskoj godini osvojio Scudetto i vodio Italiju kao izbornik. Prvi je bio Antonio Conte, a Spalletti je premijeru dočekao u Skoplju kod Sjeverne Makedonije.

Svi znamo što se dogodilo zadnji put kada su Makedonci igrali s Talijanima — Azzurri su ostali bez Svjetskog prvenstva — a i inače im stvaraju probleme kad god se sastanu. Isto je bilo i večeras; Italija se kući vraća samo s bodom (1-1), a u četiri dvoboja sa Sjevernom Makedonijom bilježi samo jednu pobjedu.

Nismo vidjeli baš puno lijepog nogometa na stadionu Toše Proeskog kojim je dominirao izrovan i težak teren, a najbolja prilika koju smo vidjeli u prvom poluvremenu zbila se u 21. minuti kada je Sandro Tonali pogodio vratnicu. Lopta se potom odbila od leđa Stole Dimitrievskog i zamalo ušla u mrežu, ali makedonski vratar ipak se uspio obračunati s tom situacijom.

Talijani su bili nešto bolji, a naposljetku su to i kapitalizirali. Nicolò Barella sjajno je potegnuo iz prve u 47. minuti i pogodio vratnicu, a na odbijancu se pronašao snalažljivi Ciro Immobile i glavom uvalio loptu u mrežu. VAR je potvrdio valjanost zgoditka, a Lazijevu napadaču to je bio treći gol protiv Sjeverne Makedonije u karijeri — niti jednom suparniku nije zabio više u talijanskom dresu. Bila mu je to, inače, prva utakmica s kapetanskom trakom Azzurra.

Usprkos tom pogotku, Italija nije napravila baš puno u drugom poluvremenu i Makedonci su to naplatili. Domaći su u 80. priskrbili slobodan udarac s neugodne pozicije od nekih 18 metara, a Enis Bardhi, još jedan kapetan, krasno je pogodio za 1-1.

Inače, na ovom susretu bile su prisutne i HNL snage pa se u makedonskom prvom sastavu pronašao Varaždinov Agon Elezi, ali i novi Osijekov stoper Jovan Manev. Na klupi je sjedio i Dinamov povratnik Arijan Ademi.

Ovaj rezultat, naravno, nije bio dovoljan za hvatanje drugog mjesta; Azzurri imaju četiri boda iz tri utakmice, a druga je Ukrajina koja je ranije odigrala 1-1 s Engleskom i sada ima sedam bodova. Međutim, broji i utakmicu više. Prvoplasirani Englezi, s druge strane, imaju 13, a Makedonci četiri, kao i Talijani…