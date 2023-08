Málagini navijači žele pojačanja pa su nasumce zaustavljali ljude i predstavljali ih kao nove igrače

Vlasnik Abdullah Al Thani još uvijek je persona non grata među domaćim navijačima zbog onoga što je napravio s klubom — a sudski procesi oko njegova vlasništva još uvijek traju — a on se nedavno zakleo da ga nikada neće prodati. Da poklonicima Albicelestesa bude još gore, ovoljetna pojačanja, koja su mahom došla iz nižih liga i dovedena besplatno, nisu ih nimalo zadovoljila.

Zbog svega toga, lokalni navijači odlučili su izvesti mali performans u gradskoj zračnoj luci. Naime, skupina Málaginih pristalica ondje je zaustavljala nasumične turiste i predstavljala ih kao nova pojačanja, okruživši ih uz navijanje, pjesmu, zastave, šalove i, naravno, dres.

Kao što se može očekivati, sudionicima ovog eksperimenta isprva ništa nije bilo jasno, ali uglavnom bi naposljetku prihvatili zafrkanciju.

Adeptos do Málaga deslocaram-se de propósito ao aeroporto para darem as boas-vindas a vários desconhecidos numa manifestação contra a falta reforços no plantel, que desceu à terceira divisão😅

— Cabine Desportiva (@CabineSport) August 22, 2023