Mallorca gubi, ali vratio se Budimir: Athleticu je iz penala zabio svoj 10. ovosezonski gol

Ne piše se Mallorci dobro. Nakon današnjeg poraza od Athletica u Bilbau sedamnaestoplasirani Eibar s utakmicom manje bježi šest bodova, klub koji vodi Vicente Moreno ima još šest utakmica za spasiti se, nije slavio od ožujka, a situacija je sve zapetljanija.

Povela je domaća momčad u 16. minuti nakon što je Raúl García uspješno realizirao udarac s bijele točke, a već osam minuta kasnije Athletic je povećao prednost kada je Oihan Sancet postao premijerni Bilbaov strijelac u La ligi rođen u aktualnom tisućljeću. Nagovještaj je to da dolaze neki novi dani i kako se mladost budi, a probudio se i Ante Budimir…

