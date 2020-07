Malo o Dinamu, Hajduku, Lokosima… Prosinečki je prokomentirao aktualnosti u Prvoj HNL

Dobrim rezultatima ostvarenim u posljednje vrijeme Robert Prosinečki podigao je Kayserispor iz zone ispadanja iz turskog prvenstva te je na dobrome putu da očuva momčadi prvoligaški status. Uspije li u tome porazgovarat će s klupskim vrhom o mogućem produljenju njegova ugovora, u suprotnom je sigurno slobodan budući da inozemni treneri ne mogu raditi na klupi turskih drugoligaša.

Bude li tako, a možde će tako biti i osigura li Prosinečki klubu još jednu prvoligašku sezonu, ponovno će se njegove ime spominjati u kontekstu preuzimanja klupa nekih hrvatskih prvoligaša. Ona Dinamova navodno je tek nakratko popunjena spremnošću Zorana Mamića da pomogne jer je pomoći trebalo.

“Sve što sad kažem, neće biti dobro. Nećemo o tome, bilo što da kažem, ovdašnji će mediji prenijeti sve moje riječi. Netko će to korektno prenijeti, netko će, pak, nešto napisati pogrešno, pa bi se neke iskrivljene rečenice poput bumeranga mogle vratiti u Zagreb. K tome, doista sam usredotočen isključivo na Kayserispor. Ovdje sam prije Nove godine ušao u projekt s klupskom predsjednicom, Bernom Gözbaşı, inače prvom ženom koja je u Turskoj postala predsjednica prvoligaškog kluba! Kad sam dolazio, ostanak u ligi bio je ‘nemoguća misija’, a sad smo vrlo blizu ostvarenja cilja! I sad doista nije vrijeme da pričam o bilo čemu drugom”, govori za Sportske novosti i nastavlja:

“Kažem li da me u ovom trenutku to ne zanima, neki će napisati da – ne volim Dinamo! Ukoliko, pak, iskažem želju da dođem u Maksimir, onda će se javiti oni drugi i napisati “ma što će nam on”! I zato ne volim o tome pričati, posebno sad kad sam maksimalno u ovome poslu. Želim ovo završiti na najbolji način, to je stvarno postala dobra priča i ne bi bilo u redu da sad govorim kako je moja ambicija otići u neki drugi klub, u doba kad je Kayserispor pred velikim iskušenjima. Ne bi to bilo korektno prema predsjednici, zbog koje sam i došao ovdje i želim da zajedno uspješno okončamo ovu misiju. A onda ćemo vidjeti, onda ću, ostanemo li u ligi, najprije s njom razgovarati o možebitnom produženju ugovora.”

U suprotnom odlazi.

Komentira odlazak Igora Jovićevića:

“A kaj da vam ja odavde velim o tome? Žao mi je Igora, imamo sjajan odnos… Svi jako dobro znamo da postoje samo dvije vrste trenera – oni koji su dobili otkaz i oni koji će ga tek dobiti! Nema treće vrste! Naravno da mi je žao što je Igor morao otići nakon samo sedam utakmica, ali ljudi u klubu valjda znaju zašto su tako odlučili. Bumo vid’li…”

Upitan za ovosezonske probleme Hajduka kaže da “dugo to taje” i da “ti problemi nisu ništa novo”. Potom širi priču.

“Nisam to ja izmislio, godinama traje taj Hajdukov ‘hod po mukama’. E sad, zašto je to tako? Nemam pojma… Stvarno nemam pojma zašto trenere, ili klupsku upravu, mijenjaju kao na tekućoj vrpci. Problemi su zapravo na Poljudu jedina konstanta, a problemi nastaju kad nema rezultata. Svi znamo kakva je Split sredina, oni stalno žele biti najbolji, pa kad nisu prvi, čak ni drugi, onda nastaju svi ti problemi. Nije tamo lako raditi, pritisci su sa svih strana, posebno kad nema rezultata. A nema ga već 15 godina… Je li problem u trenerima, upravi, ili igračkom kadru, ne znam. Možda cijela ta situacija u i oko kluba nije dobra, malo sam predaleko da bih mogao donijeti pravi sud…”

Prvu HNL ocjenjuje kao iznimno uzbudljivu i govori da se igra dobar nogomet. Hvali Lokomotivu i Osijek.

“Lokosi su hit ovoga prvenstva, izborili su plasman i u finale Kupa! Imaju mladu i nadarenu momčad, punu hitrih igrača, trener Goran Tomić sjajno ih je s nekoliko iskusnih igrača ukomponirao u odličnu cjelinu. Nije mala stvar biti drugi ispred Osijeka, Rijeke i Hajduka, klubova s kudikamo većim godišnjim proračunom nego što ga ima klub s Kajzerice. To govori o dobrom vođenju kluba, Lokomotiva svoje postojanje temelji na odličnoj Omladinskoj školi iz koje dolaze ti mladići. I nije slučajnost da Lokomotivina struka često pogađa s mladim igračima, znatno je više pogodaka nego promašaja i u tom dobrom stručnom radu s mladima i prepoznavanju talenta, koji će postati prava vrijednost, leži tajna višegodišnjih dobrih rezultata Lokosa.”

“Osijek ove godine ubire plodove višegodišnjeg dobrog rada i ulaganja. Sjetimo se, godinama su tavorili pri dnu i jedva su ostajali u ligi, a nakon što je u klub ušao privatni kapital, počeli su stvarati nešto lijepo. I stvarali su i stvarali, ništa ne dolazi preko noći, pa su sad blizu sjajnog rezultata. Kad zaslužiš dobar rezultat, onda ga i ostvariš! Nema ni tu slučajnosti…”, zaključuje Prosinečki.