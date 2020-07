Malo tko je skužio da je Borussia (D) hitovima The Beatlesa dugo najavljivala Bellinghamov dolazak

Danima se već zapravo zna da je njemački nogometni doprvak Borussia iz Dortmunda angažirala 17-godišnjeg engleskog veznjaka Judea Bellinghama iz Birmingham Cityja te je s njim potpisala ugovor. Malo je tko primijetio da je prije službene potvrde tog posla klub danima najavljivao baš to kroz nazive pjesama The Beatlesa.

Poveznica je zapravo jasna, a njeno objašnjenje stiže s današnjom potvrdom Bellinghamova dolaska. Novi suigrači pjevaju Hey Jude, traje to nekoliko sekundi, a onda se Jude i pojavi.

No, ovom fora najavljivanju pojačanja momčadi prethodile su najave iz kojih se može zaključiti da je sve pomno planirano danima pa tako iznad raznih objava na društvenim mrežama zapravo stoje nazivi pjesama popularne četvorke iz Liverpoola.

Evo i dokaza:

A Day in the Life ⚽️🚶‍♂️ pic.twitter.com/u5UqDxgqes

Here comes the sun 🏟☀️ pic.twitter.com/oGtQBx4CS3

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 18, 2020