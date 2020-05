Malo vas je, malo vas je… ali opet previše. Susreti iza zatvorenih vrata traže 200-tinjak prisutnih

Daleko smo od nogometnih scena kakve smo bili naviknuti gledati tijekom života, no mnogima omiljeni sport najavljuje sve glasnije svoj povratak. Ovisno o razvoju situacije vezane uz pandemiju koronavirusa dogodit će se on u nekim ligama prije, u drugima kasnije, no izvjesnim se čini da će taj početak biti u sablasnoj tišini pustih tribina.

Nogomet bez publike i nije neka scena, ali je sve više onih koji objeručke prihvaćaju i takvu opciju željni kvalitetnog sportskog nadmetanja i kakvog-takvog privida povratka u nekakvo stanje ʻnormaleʼ.

No, što uopće znači prazan stadion i je li moguće da on u potpunosti bude prazan kad na travnjak izađu 22 nogometaša i suci, a uz teren svoja mjesta popune treneri i igrači na klupama? Pitanja su to kojima su se pozabavili u The Associated Pressu.

U ovome trenutku njemačka Bundesliga najbliža je nastavku sezone koji bi se trebao dogoditi 9. svibnja. Baš na primjeru nadolazećih utakmica iz njemačkog prvenstva došlo se do brojke prema kojoj ʻprazan stadionʼ zapravo, zbroje li se svi, od igrača do kamermana, znači prisustvo (maksimalno) 213 ljudi na njemu. Engleska Premier liga nada se nastavku natjecanja u lipnju, a pozivajući se na čelnika jednog od klubova izvor piše da ta brojka prisutnih u utakmicama engleskog prvenstva raste na 300.

Drastično je to veća brojka od predviđanja u Švedskoj gdje misle da se sve može napraviti s ukupno 50 ljudi na stadionu ili, pak, u Švicarskoj gdje se sve misli ograničiti na njih 200.

Matematički zadatak ima više nepoznanica, no u ukupan zbroj treba uvrstiti 20-ak igrača uz trenere i pomoćnike, liječničku službu, četiri suca i njihove zamjene, delegata utakmice, zadužene za dopinšku kontrolu, fotoreportere, a potom i sve zaslužne za prijenose utakmica; od producenata do kamermana.

Plan za nastavak sezone bez publike u Španjolskoj otkrio je u ožujku da bi na utakmice išli direktori klubova, osobe zadužene za vođenje društvenih mreža, tehničko osoblje zaduženo za održavanje utakmica, a skupe li se svi zaduženi za ketering, održavanje travnjaka, skupljači(ce) lopti, zaštitari… brojka nikako ne može biti dvoznamenkasta.

Usput, podsjeća se na primjer susreta pred praznim tribinama u kojem su prošloga mjeseca igrali Borussia Mönchengladbach i Köln. Nije isto, ali “prazne” tribine u konkretnom su slučaju značile 600 ljudi na stadionu — 250 novinara i fotoreportera, 200 osoba iz zaštitarskih službi, 80 članova momčadi s trenerima, 50 članova kluba, sakupljače lopti…

I dok se neke brojke može umanjiti, otvoreno ostaje pitanje navijača koji bi se mogli skupljati oko stadiona na koje ne mogu. A to, opet, uključuje zaštitare, policiju, vatrogasce, hitnu pomoć…