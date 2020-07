Maloprije je potvrđeno: Šarūnas Jasikevičius sljedeće tri godine vodit će Barcelonine košarkaše

Posljednje sekunde finalnog susreta završnog turnira u Valenciji odnijele su prekjučer Barceloni san o novom naslovu španjolskih prvaka, a sad saznajemo i da je došlo do smjene na trenerskoj poziciji u katalonskom klubu.

Nekoć sjajni litavski košarkaš, a već godinama i isti takav trener, Šarūnas Jasikevičius novi je strateg košarkaške momčadi čiji je član i hrvatski centar Ante Tomić. S klubom u kojem je proveo četiri godine kao igrač, a na čijoj klupi mijenja Svetislava Pešića, potpisao je trogodišnju suradnju.

🏀🔥 Sarunas Jasikevicius will coach @FCBbasket for the next three seasons

✍ The club have reached an agreement with the coach through to 30 June, 2023: https://t.co/ez7KJVjDaC

🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/Sn4BDj5xVk

— Barça Basket (@FCBbasket) July 2, 2020