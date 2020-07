Mamba živi vječno: NBA 2K21 krasnim naslovnicama odaje počast Kobeju

Legenda, vođa, prvak.

Sportska gamerska sfera posljednjih je tjedana posebno uzbuđena. Ubrzo stiže nova generacija konzola, najpoznatiji sportski naslovi polako pripremaju tranziciju na nove platforme, a NBA 2K je kao glavnu zvijezdu svog nadolazećeg izdanja za buduću generaciju odabrao Ziona Williamsona koji je bio centralna ličnost (znojnog) trailera za PlayStation 5 objavljenog prije nekoliko tjedana. Na aktualnim konzolama vodeća će ličnost, pak, biti Damian Lillard.

Ipak, ono što su svi fanovi tražili očekivano će i dobiti: Kobe Bryant također će poslužiti kao naslovna zvijezda nadolazeće igre. Preciznije, posvećeno mu je posebno, Mamba Forever izdanje koje će zamijeniti postojeću Legends verziju…

8️⃣ Relentless. Driven. A true competitor. We celebrate Kobe Bryant as our Cover Athlete for the Current Gen Mamba Forever Edition 🐍 #NBA2K21 pic.twitter.com/1wfH4kTPPN — NBA 2K21 (@NBA2K) July 2, 2020

2️⃣4️⃣ Legend. Leader. Champion. We honor Kobe Bryant as our Cover Athlete for the Next Gen Mamba Forever Edition 💜💛 #NBA2K21 pic.twitter.com/OOONVibhvX — NBA 2K21 (@NBA2K) July 2, 2020

Naslikane naslovnice dojmljiv su spoj ljubičaste i žute boje, a referiraju se na dva trenutka: Bryantovu mitsku partiju od 81 poena 2006. godine i njegovu jednako pamtljivu završnu utakmicu koja je uslijedila deset godina kasnije…

Mamba Forever 💜💛 A closer look at the covers We love and miss you Kobe #NBA2K21 pic.twitter.com/Jf1M5kUewx — NBA 2K21 (@NBA2K) July 2, 2020

Mi smo u redakciji skloniji kupovanju digitalnih verzija igara, ali od ovakvih izdanja svrbe prsti…