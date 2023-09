Mamin ponos: Rabiot je uz novu asistenciju postao najproduktivniji vezni igrač u Serie A

Pri ovom mu je zgoditku asistirao Adrien Rabiot, novo je to sudjelovanje u nekom golu svoje momčadi za ovog francuskog reprezentativca. Često je na udaru kritika, no svako malo ih uspije ušutkati, pa je tako sada postao najproduktivniji vezni igrač u Serie A, u periodu od početka prošle sezone pa naovamo. Otad je imao prste u 19 Juveovih golova u svim natjecanjima, u 12 je navrata bio strijelac, a sedam asistent.

19 – Since the start of last season (2022-23), no #SerieA midfielder has been directly involved in more goals than Adrien #Rabiot (19, 12 goals and 7 assists) considering all competitions. Essential.#JuveLecce pic.twitter.com/SSIaJE90c2

— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 26, 2023