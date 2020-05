Man Utd je dobio dopuštenje za probu stajaćeg sektora. Još da se i publika vrati na stadion…

Manchester United dobio je dozvolu od Traffordskog vijeća da preuredi svoj stadion i na dijelu tribina montira zaštitu za 1500 navijača koji bi mogli utakmice gledati onako kako najviše vole — na nogama. Vijest je potvrđena na klupskim internetskim stranicama s kojih saznajemo da će te pozicije biti na sjeverno-istočnom dijelu tribina Old Trafforda za sezonu 2020./21.

Za nadati se je da će se one i koristiti. S obzirom na aktualnu situaciju vezanu uz pandemiju koronavirusa i plan da se englesko nogometno prvenstvo nastavi bez publike trenutak odluke Traffordskog vijeća ispada malo ironičan, no vrate li se uskoro gledatelji na tribine, a eksperiment se pokaže uspješnim, na Old Traffordu će niknuti više takvih mjesta.

We have received approval from @TraffordCouncil for a barrier seating trial to take place at Old Trafford.

More information 👇#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) April 29, 2020