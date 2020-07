Mančesterska veza: Alexis Sánchez i Ashley Young predvodili su Interovo razbijanje Brescije

Ove sezone obojica su u Inter pristigli iz Manchester Uniteda gdje su postali višak, jedan na posudbu drugi u trajnom transferu, a danas su se razmahali na Giuseppe Meazzi…

Potopljena Brescia izgubila je 6-0 na gostovanju kod Nerazzurra, a briljirali su Alexis Sánchez i Ashley Young. Čileanac je u petoj minuti nabacio Englezu koji je izvrsnim volejem započeo Interovu večerašnju rapsodiju, potom je negdašnji Arsenalov as povećao prednost na 2-0 u 20. minuti kada je uspješno realizirao kazneni udarac, a nakon toga je koncem prvog poluvremena Young asistirao za Danila D’Ambrosija i novi zgoditak.

U drugom poluvremenu ‘mančesterska’ predstava samo se nastavila. Ovaj put je pogodak namjestio Alexis, a u 52. minuti zabio Roberto Gagliardini. Do kraja utakmice u listu strijelaca još su se upisali i Christian Eriksen (igrala se 83. minuta) te Antonio Candreva (u 88.). Iskusnom talijanskom krilu zaključni je pogodak namjestio upravo danski veznjak koji je zimus stigao iz Tottenhama, premierligaško slavlje u Milanu tako se nastavilo, a Inter je u procesu prikupio šest različitih strijelaca u jednoj ligaškoj utakmici prvi put nakon sezone 2002./03. i tadašnje utakmice protiv Reggine. Inače, Marcelo Brozović nije nastupio.

