Mančesterski izvještaj: United se osramotio protiv Brightona, a City preokretom svladao West Ham

Udarni termin od 16 sati subotom u Premier ligi donio je pet paralelnih susreta pa su tako u isto vrijeme na teren išla oba mančesterska velikana. I nakon ovog vikenda će se Cityjevi navijači moći rugati Unitedovima jer opet su plavi iz Manchestera svoj posao odradili bolje pa su slavili 3-1, dok je United poražen istim rezultatom.

United je kod kuće dočekao Brighton, klub s kojim se dosta teško nosio zadnjih sezona i kojeg je u 90 minuta zadnji put svladao još u veljači 2022. godine. I još će se taj ligaški niz nastaviti za Crvene vragove jer Galebovi kući lete s punim plijenom u kljunovima.

Poveli su gosti na Old Traffordu u 20. minuti, i to pogotkom bivše velike Unitedove nade. Danny Welbeck pogodio je za 1-0 i dao svoj već četvrti gol bivšem poslodavcu od odlaska iz Uniteda. Skoro je domaćin do poluvremena izjednačio, Marcus Rashford u petercu je poslužio Rasmusa Højlunda, ali nema prvijenca za Danca jer Rashford je povratnu loptu poslao kad je ona već izašla u gol-aut, što je i potvrđeno VAR-om.

Zato se u drugom poluvremenu Unitedova katastrofa produbila. U 53. je Pascal Gross sukladno svom prezimenu odradio velik dio posla kad je nakon dodavanja s lijeve strane u primanju fintom poslao braniča ‘u ništa’ pa silovito pogodio s 14 metara.

U 71. je i 3-0, João Pedro je krasnim udarcem s 15 metara zaključio lijepu kontru, a da katastrofa Uniteda ne bude baš tolika pobrinuo se mladi Hannibal Mejbri. 20-godišnje veznjak sjajno je odapeo s 20 metara u 73. minuti i postavio konačnih 3-1.

Mala je to utjeha za Erika ten Haga i Unitedove navijače jer Crveni vragovi su sa šest bodova tek 12. s devet bodova zaostatka za gradskim rivalom. No, nije ni Cityju bilo baš lako jer tek preokretom su Građani svladali West Ham u gostima.

James Ward-Prowse u 36. je minuti završio jednu kontru i potvrdio da je sjajno pojačanje ekipe Davida Moyesa, a Čekićari su to vodstvo zadržali do poluvremena. No, u drugom dijelu se sve mijenja. Jeremy Doku projurio je po lijevoj strani i zabio nakon tek 42 sekunde nastavka, a onda je došao i preokret.

Bernardo Silva u 76. iskoristio je jednu gužvu u petercu pa pogodio za 2-1, a konačan rezultat postavio je Erling Haaland 10 minuta kasnije svojim već sedmim ligaškim pogotkom ove sezone. Ostao je City tako jedina stopostotna ekipa u Premier ligi ove sezone, dok West Ham upisuje svoj prvi poraz.