Manchester City je osvojio europski Superkup nakon boljeg izvođenja udaraca s bijele točke

Drama europskog Superkupa nije bila riješena u 90 minuta, već je išla do penala, ali na kraju Manchester City slavi prvi trofej sezone. Nakon 1-1 u 90 minuta i 5-4 s bijele točke, momčad s dvojicom Hrvata u sastavu bila je bolja od Seville u Pireju.

Krenulo je vrlo živahno i uz Cityjevu inicijativu, ali morali smo dugo čekati na pravu šansu. Ako nećemo brojati neke Sevilline ubačaje i loš pokušaj voleja Joška Gvardiola, koji je danas imao svoj debi u prvih 11 Građana, onda su prvi pravi pokušaji iz daljine od strane Colea Palmera i Jacka Grealisha, oba u Bona.

Napadao je City i imao posjed i inicijativu, ali Sevilla je ugodno iznenadila visokim pritiskom. Pa čak i pogotkom koji je zabio Youssef En-Nesyri u 25. minuti.

Sjajni je Marokanac pronašao prazan prostor između Gvardiola i Nathana Akéa u koji je utrčao na peterac, a onda ga je sjajno pogodio centaršut Marcosa Acuñe. Ostatak je trivijalnost, sjajan udarac glavom i 1-0 za Andalužane.

To kao da je dodatno oslobodilo utakmicu jer i Sevilla se okuražila pa uskoro zaprijetila i preko Erika Lamele u 31. minuti, a City je jednostavno morao krenuti ofenzivnije i po pogodak. No, 20 minuta kruženja do kraja prvog dijela nije rezultiralo izjednačenjem, iako je do poluvremena dobrano stegnuo obruč.

Istim ritmom nastavilo se i u nastavku, a onda skoro novi šok. Uslijed svega krenula je Sevillina kontra i En-Nesyri sada ima novu šansu, čak i lakšu nego kod pogotka. Imao je zicer nogom, ali Ederson je ušao u šut i spasio mrežu u 50. minuti.

Osujetili su Građani još par kontri na koje su se Andalužani odlučili zbog velikog pritiska Engleza, a u 63. napokon i gol na drugoj strani. Dugo je City kružio i ubadao, a na kraju Phil Foden s lijeve strane ubacuje na drugu stativu. Tamo je utrčao mladi Palmer i glavom pogodio za 1-1.

Skoro se Sevilla odmah potom vratila u vodstvo jer već u 65. En-Nesyri opet bježi, ali još jednom je Ederson na mjestu. Ofenzivno se i Gvardiol javio u 67. jednim pokušajem u blok nakon što je povukao loptu, ali nekako je nedostajalo u prvom startu napadačkog učinka s obzirom na to da je započeo na lijevom boku, a ne stoperu.

Razigrao se i Palmer pa je nakon sjajnog lažnjaka uputio udarac u 69. minuti, no Bono je na mjestu pa u zadnjih 15 minuta ulazimo poravnatog rezultata. U 79. nova sjajna situacija za City, Mateo Kovačić pronalazi Erlinga Haalanda koji puca u blok, a u nastavku akcije oštra lopta Kylea Walkera s desne strane šeta po petercu dok je nije odbio Bono.

Sama završnica susreta rezervirana je za svu silu napada i Cityjevih ubačaja, a najopasniji udarac je imao Aké istekom 90. minute kad je glavom pucao iz pada, ali je Bono to uhvatio. U drugoj minuti nadoknade je potegnuo i Walker iz daljine, ali malo preko gola.

Nije tako bilo pogodaka do isteka nadoknade pa nakon 90 i nešto minuta pobjednika nema te se pristupilo raspucavanju s bijele točke. U prvoj seriji griješili nisu Haaland i Lucas Ocampos, kao i Julián Álvarez te Rafa Mir u drugoj pa smo imali četiri savršeno izvedena penala za otvaranje.

Kovačić je treći uzeo odgovornost kod Cityja te je također bio neumoljiv, a bivši mu reprezentativni kolega Ivan Rakitić jednako tako nije griješio pa se u četvrtu seriju ušlo s 3-3. Grealish i Gonzalo Montiel, kao i Walker bili su precizni, ali u petoj seriji je Nemanja Gudelj pogodio prečku pa City slavi.

Kovačić i Gvardiol tako su podigli prvi trofej s Građanima, a ovo je Cityju prvi europski Superkup. Također, ispran je gorak okus poraza u Community Shieldu, također na penale. Sevilli je ovo šeti poraz u europskom Superkupu u nizu…