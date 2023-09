Manchester United je po prvi put ove sezone spojio dvije pobjede. U EFL Kupu pao je Palace

Slavili su Crveni vragovi 3-0 i tako su skinuli dio pritiska s leđa prije ipak nešto lakšeg rasporeda. Naime, u narednim tjednima do derbija s Manchester Cityjem čeka ih odmah novi domaći dvoboj s Palaceom, a onda i Galatasaray te Brentford pa reprezentativna pauza, a nakon nje Sheffield United i København.

Sjajna je to prilika da United tako uhvati pravi zamah, a večerašnju lijepu mančestersku priču započeo je Alejandro Garnacho u 21. minuti. Sjajnu akciju odigrali su domaći, prebacivanje na desnu stranu pa dodavanje u prostor za Dioga Dalota, a ovaj je poslao nisku na peterac gdje je Garnacho završio.

Uskoro je i 2-0, a strijelac je opet Casemiro koji je u sjajnoj golgeterskoj formi zadnjih dana. Brazilac je dva komada dao i Bayernu u porazu u Ligi prvaka, a sada je u 27. pogodio nakon ubačaja iz kornera za svoj četvrti gol sezone.

Dodao je Casemiro i asistenciju, u 55. minuti krasno je ubacio na drugu stativu gdje je Anthony Martial još bolje pogodio iskosa i postavio 3-0.

