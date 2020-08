Manchester Unitedu trebao je produžetak protiv Københavna za plasman u polufinale Europa lige

Tridesetak minuta nakon što je mjesto u polufinalu Europa lige osigurao Inter, među posljednja četiri u natjecanju plasirao se i Manchester United koji je pobjedom protiv Københavna u produžetku četvrtfinalne utakmice natjecanja slavio 1-0 pobjedu.

Statistika koja je prethodila ogledu Uniteda i Københavna u Kölnu kazivala je da tim koji predvodi Ole Gunnar Solskjær u deset utakmica Europa lige s njime na klupi izgubio samo jedan ogled, svladavši svoje suparnike sedam puta i remiziravši dvaput. Kroz tih deset utakmica čak sedam puta mančesterski sastav nije primio pogodak.

Još jedan statistički podatak nije dao za pravo Københavnu da se nada nekom spektakularnom rezultatu u susretu protiv jednog od najvećih favorita natjecanja. Baš jako teško taj danski sastav pronalazi put do pobjede u Europa ligi u ogledima s engleskim predstavnicima, toliko teško da je u posljednjih deset izlazaka na travnjak slavio samo jednom, a u posljednja četiri propustio i zabiti gol.

Protiv povijesti København ništa nije mogao niti ovaj put, premda odolijevao je iznimno dugo.

Svi relevantni statistički podaci vezani za utakmicu debelo su bili na strani Unitedove momčadi koja je manju brojku od suparničke imala tek u rubrikama prekršaji i, logično, obrane.

Ipak, na ono najvažnije dočekali smo tek u produžetku utakmice.

Čak 21. jedanaesterac sviran je u korist Manchester Uniteda u ovoj sezoni. Bruno Fernandes vjerojatno se niti sam ne može sjetiti kad je posljednji put bio neprecizan s bijele točke…

Since the start of the 2017/18 season, Bruno Fernandes has taken 21 penalties in league and European competition:

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️

He does not miss. pic.twitter.com/fYf45zjKrx

— Squawka Football (@Squawka) August 10, 2020