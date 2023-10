Manuel Neuer sutra se vraća na Bayernova vrata, točno 331 dan nakon kobne skijaške nesreće

Thomas Tuchel announced that Manuel Neuer has recovered from his injury and will return to the field with the Darmstadt match tomorrow. pic.twitter.com/bH7v3IUlYu

Neuer će svoj povratak imati u domaćem ogledu s Darmstadtom, i to točno 331 dan nakon te nes(p)retne povrede na skijanju. U međuvremenu, na Bayernovom je golu najprije stajao Yann Sommer, a ove sezone je među vratnicama bio rezervrni golman Sven Ulreich.

“Siguran sam da će se vrlo brzo vratiti u svoj ritam i najbolju formu, iako je posljednji put zaigrao još na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Ono što ovdje primjećujem na treninzima je potpuno nova razina vratara. Uz Manuela, svaki naš branič, ali i njegovi kolege vratare su jači. On je liga za sebe. Nadam se da će sad biti nagrađen za svoj trud, ovaj oporavak mu nije stigao iz vedra neba”, zaključio je Tuchel.