Marcelo Brozović potpuno dominira u Arabiji. Zasad je uvjerljivo najbolji dodavač lige

S obzirom da su jedni u svojoj prvoj postavi imali Aymerica Laportea, Brozovića, Sadija Manéa i Cristiana Ronalda, a drugima se vrijednost na Transfermarktu sve skupa procjenjuje na 17,48 milijuna eura, neće vas čuditi kad napišemo da je Al Nassr pobijedio 5-1.

Za goste su večeras, tako, zabijali Mané, Ronaldo, Otávio, ali i domaći dečki Abdulrahman Ghareeb te Abdullah Alkhaibari. Počasni pogodak za domaće postigao je Muhammed Badammosi u 47. minuti kada je smanjio na još dostižnih 2-1, ali Al Nassr je kasnije previše pobjegao. Ronaldo je usto namjestio i dva gola pa mu ponovno ide nagrada za igrača utakmice, ali Brozović je, kao i uvijek, bio vođa iz sjene.

Brozo je na terenu proveo 83 minute uz sjajan dodavački skor; imao je 105 dodira s loptom, točnost dodavanja mu je bila na 85 posto od kojih su četiri bila ključna, podijelio je devet točnih dugih lopti iz 11 pokušaja i tri točna centaršuta od ukupno šest, osvojio je i sedam od devet duela, pretrpio tri faula te oduzeo dvije lopte uz jedno presijecanje.

Al Nassr have scored 18 goals in their last 4 games. 🔥 pic.twitter.com/Im2YVVJMLj

— TCR. (@TeamCRonaldo) September 2, 2023