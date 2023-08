Marcelo Brozović sinoć je službeno debitirao za Al Nassr, a Ronaldo je na istom susretu rušio rekorde

Statistika ne laže, a onda kazuje da je u 90 minuta Brozović 150 puta dotaknuo loptu, a od toga je poslao 128 dodavanja i pogodio njih 110. Imao je zato čak tri ključna dodavanja i nevjerojatno uspješnih 11 dugih lopti od 15 poslanih.

Marcelo Brozovic is the best teammate Ronaldo had since Real Madrid days pic.twitter.com/775ZVWvK9L

Pokušao je sedam driblinga i, kao da se radi o nekakvom Neymaru ili najboljim danima Edena Hazarda, svaki mu je dribling bio uspješan, a uzeo je i 10 od 12 duela u koje je ušao. Što se obrane tiče, otklonio je dvije opasnosti pa možemo reći da je Brozović odigrao jednu pravu simultanku.

Dominirao je Hrvat u srcu terena, a prema naprijed to je bila prava fešta u režiji Andersona Talisce i Cristiana Ronalda. 29-godišnji Brazilac, koji u Al Nassru igra od 2021., upisao je gol i asistenciju, a Ronaldo je pogodio u 74. minuti.

Bio mu je to prvi gol nakon sedam utakmica suše, a odmah je njime porušio neke rekorde. Naime, ubacio mu je Sultan Al Ghannam, a Portugalac se vinuo visoko pa u svom stilu pogodio glavom. I to 145. put u svojoj karijeri.

Cristiano Ronaldo has now scored in 22 seasons in a row.

He also has the most headed goals in official football games in history.

🐐 pic.twitter.com/DaFK9kuR2W

