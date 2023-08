Marcelo Brozović upisao je i gol i asistenciju, a njegov Al Nassr preokretom je izborio Ligu prvaka

Kvalifikacijski je dan u azijskoj Ligi prvaka, 16 klubova lovi posljednjih osam viza za to natjecanje. Među prvima ju je ugrabio Zhejiang Professional, kineski prvoligaš u čijem dresu već dvije godine igra Franko Andrijašević. Baš on je bio jedini strijelac u pobjedi od 1-0 nad tajlandskim Port FC-jem te tako izborio grupnu fazu ovog natjecanja, a tamo će mu se pridružiti i bivši suigrač iz Dinama.

Naime, Marcelo Brozović večeras je na domaćem terenu ugostio prvaka Ujedinjenih Arapskih Emirata, momčad Shabab Al Ahlija. Njegov Al Nassr sve do 88. minuti gubio je s 2-1 te bio pred ranim ispadanjem, no na kraju je s čak tri dodatna gola izborio pobjedu i prolazak dalje (4-29.

U tom je trijumfu hrvatski reprezentativac ugradio i gol i asistenciju, prva su mu to sudjelovanja u golovima njegove nove momčadi. Asistirao je kod prvog Al Nassrovog zgoditka, u 11. minuti ubacio je iz kornera te pogodio Andersona Taliscu točno u glavu za početno vodstvo. No, onda su gosti s dva pogotka Yahye Alghassanija preokrenuli sve u svoju korist te tih 2-1 držali sve do same završnice.

U njoj smo, dakle, gledali pravu dramu i nevjerojatan rasplet događaja, kakve smo zapravo često gledali u Ronaldovim utakmicama. Ipak, ovog puta portugalska zvijezda nije bila među strijelcima, najprije je poravnanje donio Sultan Al-Ghannam, pa je preokret započeo Talisca, a završio ga Brozović. Mirno je primio loptu na rubu kaznenog prostora, a onda rutinski naciljao iza vratara Majeda Nasera, za konačnih 4-1.