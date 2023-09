Marco Pašalić o ‘krivom Pašaliću’: ‘Za mene je to kriva izjava. Jednog dižeš, a drugog ponižavaš’

Rijeka se prekosutra vraća HNL obvezama i to važnom utakmicom protiv Osijeka na Rujevici, a tu je utakmicu danas najavio trener Željko Sopić. Konferencije za medije postale su velika atrakcija za sve koji vole stil osebujnog Rijekina trenera, a s njim je na raspolaganju novinarima bio i Marco Pašalić.

Mladi hrvatski reprezentativac sjajno je ušao u sezonu; dosad je odigrao 11 utakmica u svim natjecanjima uz šest pogodaka i dvije asistencije, a već je izgradio reputaciju ubojitog ofenzivca koji se ne libi zapucati iz daljine. Zato je pobrao simpatije mnogih, uključujući prekaljenog sportskog novinara i analitičara Antona Samovojsku koji je u jednoj HRT-ovoj emisiji dao izjavu u kojoj ga je nahvalio i zapitao se igra li u reprezentaciji “krivi Pašalić”, aludirajući na Marcova prezimenjaka Marija, vjerojatno u šali.

Međutim, neki su smatrali da je taj komentar bio poprilično nespretan pa je jedan novinar danas upitao Marca Pašalića što misli o tome.

“Po meni, tu izjavu ne bih podržao niti ništa rekao na to”, prokomentirao je Rijekin as. “Za mene je to kriva izjava. Na jednoj strani dižeš jednog Pašalića, drugog ponižavaš. Po meni to nije u redu. Mislim, na kraju krajeva, ako budu oba Pašalića u reprezentaciji, onda smo svi sretni i onda je sve super.”

Podsjećamo, Mario u posljednje vrijeme baš ne dobiva puno prigoda u Atalanti, ali se konstantno potvrđuje u kadru Vatrenih; u posljednjih pet nastupa za reprezentaciju izravno je sudjelovao u četiri gola, a prošlog petka zabio je Latviji na Rujevici.