Marin Čilić o povratku na Tour: ‘Optimist sam, sigurno 90 posto da nastupam od nove sezone’

Marin Čilić neće baš po dobrom pamtiti 2023., barem što se tiče njegove teniske karijere. U ovoj kalendarskoj godini odigrao tek dva meča i propustio sve velike turnire. Ozljede koljena utjecale su na to, pa je na aktualnoj ATP-jevoj ljestvici tek na 663. mjestu, no to bi se trebalo promijeniti početkom nove sezone, kada bi se trebao vratiti na Tour i napokon odigrati nekoliko turnira bez problema.

“Za sada sam stvarno na odličnoj razini”, poručio je Čilić u današnjem razgovoru za HRT, pa pojasnio:

“Prošli tjedan sam igrao neke natjecateljske mečeve na treninzima i sve je prošlo jako dobro. Tako da u nekom postotku, sigurno 90 posto da nastupam od nove sezone. Imao sam dva problema s koljenom, meniskus i odlomljeni komad hrskavice. Kad sam krenuo natrag u puni trening i igrati mečeve koljeno je počelo reagirati, to mi se dogodilo nakon turnira u Umagu. Moram biti oprezniji nego inače.” Morao se, dakako, osvrnuti i na sjajne rezultate koje i u poznim teniskim godinama upisuje njegov prijatelj i kum Ivan Dodig. “Otkako se opredijelio samo za parove, ima možda jednu od najboljih karijera kad bi se usporedilo sa svim dubl igračima tog perioda. Iz godine u godinu ne iznenađuje samo nas nego, vjerujem, i sebe. Ove godine ima osvajanje Roland Garrosa, u borbi je za broj 1 na kraju godine, ima i najbolji renking ikada u karijeri. Znam koliko je uporan i koliko živi tenis i sigurno će igrati još tri-četiri godine”, zaključuje.

