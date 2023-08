Marin Jakoliš stigao je u Melbourne City, a kaže da mu je jedan od ciljeva i australska reprezentacija

Rođeni Šibenčanin započeo je karijeru na Šubićevcu, a nakon toga selio se po Austriji i Belgiji do dolaska u Hajduk 2019. godine. Bijeli su ga 2021. poslali na posudbu natrag u Šibenik i tamo je eksplodirao s 11 golova i pet asistencija u 21 utakmici te je zaradio transfer.

Sada dolazi u jedan od najjačih klubova u Australiji jer Melbourne City u zadnje je tri godine triput u nizu uzeo titulu prvaka regularne sezone, a 2021. bio je i prvak konačnog doigravanja za šampiona. Tako u zadnje četiri godine ima jednu titulu prvaka i tri utješne nagrade za viceprvaka Australije.

Osim što je ušao u Cityjevu grupu gdje se svatko pomno prati, Jakoliš je kao jedan od osobnih ciljeva istaknuo dolazak do australske reprezentacije. Naime, Šibenčanin ima tamošnju putovnicu jer otac mu je živio u Australiji prije selidbe u Hrvatsku za koju Marin ima 15 nastupa u U-21 vrsti.

💬 Hear from Marin Jakolis about…

⚽️ What fans can expect to see

🏆 His goals for the year

🇦🇺 A potential change of allegiance

📰 https://t.co/RHzGUzaKKd pic.twitter.com/ZGxdd9Imwe

— Melbourne City FC (@MelbourneCity) August 2, 2023