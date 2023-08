Marin se vratio, ali ne pobjedom: Čilić ispao u prvom kolu Umaga od 21-godišnjeg Talijana

Otpočetka je bilo vidljivo kako je Čilić još zahrđao i da će mu trebati još neko vrijeme da bi došao na njemu znanu razinu; mladi Talijan već je u prvom gemu imao break loptu nakon dvostruke pogreške na servisu hrvatskog predstavnika. Na kraju mu je ukrao servis u petom gemu, a Čilić je do prve break lopte došao tek kad je 21-godišnjak servirao za set.

Marin nije uspio iskoristiti tu priliku i prvi set je otišao u nepovrat, a ni drugi nije započeo najbolje pa je Talijan poveo 3-1. Kiša koja je počela padati u Umagu tada je na 15-ak minuta prekinula meč i neki su se nadali kako će to možda pomoći Čiliću u promjeni ritma, ali Cobolli je s nekoliko dobrih poteza zadržao break prednosti i naposljetku bez problema došao do trijumfa.

Marin Cilic is back after 7 months, with right knee heavily tapped.

Faced talented Flávio Cobolli in the first round of the Umag ATP 250 pic.twitter.com/hIKjWpgPqZ

