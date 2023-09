Mario Carević nakon ispadanja iz Kupa: ‘Neki su me razočarali i više neće dobiti ni minutu’

Šibenik je prošle sezone bio finalist Hrvatskog nogometnog kupa, a u aktualnoj kampanji ispao je već u šesnaestini finala. Vodeća momčad Prve NL jučer je izgubila nakon produžetaka od Radnika iz Križevaca, trenutnog trećeligaša, u ludoj utakmici; domaći su slavili 4-3 i tako šokirali donedavnu HNL momčad, a trener Mario Carević nije bio nimalo zadovoljan viđenim.

Poslije susreta dao je nekoliko izjava za portal Germanijak i prilično otvoreno kazao kako neke igrače više neće tolerirati.

“Mislim da smo u 90 minuta imali kontrolu, vodstvo od 2-1 i neke situacije za otići na 3-1, međutim događaju nam se stvari koje više nisu slučajnost”, istaknuo je za spomenuti portal. “Unosi se nemir u osnovnom pasu, sebi stvaramo nesigurnost i protivniku dajemo situacije iz kojih ne bi trebali dobivati golove. Čestitam domaćinu na zasluženom prolazu.”

Ukratko, Carević je jako razočaran predstavom nekih pojedinaca.

“Mi moramo biti pravi, ono što me ljuti je da većina igrača koji nisu imali veliku minutažu kroz prvenstvo, danas su dobili priliku, neki su me razočarali i sad vam javno kažem da više neće dobiti ni minutu”, oštar je bio trener. “Neki su odradili jako dobro, ali dio njih se mora zapitati koji dres nose i na koji način se ponašaju i igraju. Na 2-1 imali smo domaćina koji je bio u niskom bloku i čekali su kontru, morali smo to iskontrolirati. Na pozitivan rezultat ozbiljne momčadi ne mogu primiti gol iz kontre za 2-2 i to su momenti nogometa gdje isprovociraš lošu sreću i onda ti se dogodi da pogodiš stativu, pa ti protivnik očisti s crte i izgubiš utakmicu.”

Što dalje?

“Moramo skupiti glave, imamo Dugopolje kod kuće koje je nevjerojatno iskusna momčad”, upozorio je. “Imaju ambiciju ulaska u prvu ligu, bit će jako teško. Istrošili smo se, imali putovanje, neki igrači su odigrali 120 minuta i morat ćemo tu biti pametni u sastavljanju i pripremi momčadi. Nije sramota ispasti od dobre momčadi, moram to reći, Radnik je stvarno dobra i disciplinirana momčad, ali mi moramo biti pametniji na gostujućim utakmicama.”

Ponavljamo, Šibenik drži prvo mjesto u Prvoj NL s 15 bodova, ali jednako ima i drugoplasirani Zrinski. Radnik će u osmini finala igrati s Goricom, a u Drugoj NL trenutno je drugoplasiran s bodom zaostatka u odnosu na Jadran iz Ploča.