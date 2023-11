Mario Maloča izjavio je kako želi da Hajduk bude prvak, a sada će ga Gorica zbog toga kazniti

Mnogo bure podigao je intervju Marija Maloče za HRT. Stoper Gorice, a inače bivši kapetan Hajduka, za portal državne dalekovidnice kazao je kako je iskreni navijač Hajduka i da želi da splitski klub postane prvak.

“Moja jedina želja je da Hajduk bude prvak”, kazao je, pa dodao: “Mislim da sam sve pokazao, s Goricom sam pobijedio Hajduk. U međusobnom susretu ću uvijek željeti pobjedu, ali kada utakmica završi, najveći sam navijač Hajduka i tu mi tko nema što zamjeriti”, rekao je.

E, pa izgleda da mu ima tko što za zamjeriti. Odmah je krenula bura i halabuka prema Maloči, a izgleda da će stoper biti i kažnjen od strane svog kluba. To je za Dalmatinski portal potvrdio i predsjednik Gorice Nenad Črnko.

MALOČA O HAJDUKU Iako je sada igrač Gorice, bivši kapetan Hajduka Mario Maloča ima samo jednu želju za ovu sezonu ⚽👇 Posted by HRT Sport on Monday, November 6, 2023

“Došao sam do zaključka da nam treba drugi mir”, rekao je pa najavio da igrači neće moći davati izjave bez njegovog odobrenja. “Malo ćemo iskontrolirati medijske istupe. Gorica je klub koji plaća te igrače. Mislim da je i Mario shvatio da je srce jedno, ali takve izjave treba ostaviti za neka druga vremena.”

“Ne daj Bože da se dogodi da mi izgubimo u Splitu, a da se potom secira njegova igra. Iako, svjestan sam da će ostaviti srce na terenu, kao što je i Filip Mrzljak ostavio protiv Dinama. Treba respektirati klub za koji igraš. Koliko god bili svjesni da Gorica nije konkurent za vrh, bio bih zadovoljniji da se kaže: ‘Napravit ćemo sve da budemo prvaci.’”

Črnko je najavio kaznu, ali izgleda da ona neće biti baš teška. Odnosno, trebala bi biti samo novčana, a ne u vidu suspenzije.

“ Postoji naš disciplinski pravilnik na temelju kojeg ćemo odrediti kaznu. Neće to biti samoubojstvo za nijednu stranu. Nadam se da će i on izvući pouke. Zabranio sam sve medijske istupe bez moje dozvole. Nisam bio prisutan kada je Maloča davao intervju, ali je vezan uz njegovu karijeru. Ta rečenica je ‘ubila’ cijeli intervju. Svi skupa moramo biti oprezni, štititi sebe i klub, da se ne izvlače rečenice. Ne šteti to klubu, ali nije dobro da doživljavamo pritisak od drugih”, rekao je Črnko, pa dodao:

“Moramo sjesti, svi smo svjesni da moramo zaštititi klub. On se nametnuo kao lider, autoritet je, daje maksimalni doprinos. Gorica je klub koji zadržava imidž. Ne želimo biti skloni ni Dinamu, ni Hajduku, ni Osijeku, a ni Rijeci.”

Gorica se, dakako, uglavnom sastoji od igrača koji su drugdje prošli omladinske pogone i većina igrača navija za neke druge klubove u HNL-u. Črnko u tome ne vidi problem, ali ne želi neželjeni pritisak javnim proklamiranjem takvih navijačkih sklonosti.

“ Svi hrvatski igrači koji igraju za Goricu nisu navijači Gorice. Meni je to sasvim jasno. Ja sam kao klinac bio na sjeveru Dinama sa zastavom, ali svi znaju da je za mene Gorica broj 1. Kada smo imali seriju pobjeda protiv Hajduka rekao sam da bih mijenjao tri pobjede protiv Hajduka za jednu protiv Dinama. Tko god došao igrati za Goricu nečiji je navijač. To je normalno. Gorica nema tradiciju. Nemaju tu tradiciju niti Osijek, niti Rijeka. Izvlačili su nam iz konteksta i Kalika dok je igrao za nas zbog tetoviranog Hajdukovog grba”, kazao je Črnko.