Markéta na vrhu svijeta: Vondroušová sredila Jabeur i osvojila svoj prvi Grand Slam naslov

Srebrnoj olimpijki Vondroušovoj ovo je bilo drugo Grand Slam finale nakon Roland Garrosa 2019., a u njega je ušla uspješno. Iako smo gledali prevrtljiv meč u kojemu je bilo puno preokreta, Čehinja je uzela prvi set, ali nije počelo lako; Jabeur joj je otela servis u drugom gemu. Vondroušová je, pak, odgovorila istom mjerom već u sljedećem gemu, ali je pri zaostatku 3-2 na svojem servisu ponovno izgubila servis.

No, opet je odgovorila ribrejkom i zatim uzela četiri gema zaredom za 1-0 u setovima. Jabeur je mogla biti poprilično nezadovoljna zbog načina na koji je ispustila dva breaka, a drugi je set tekao slično. Vondroušová je ondje breaknula Tunižanku u prvoj igri da bi Jabeur onda nanizala dva uzastopna otimanja servisa, ali fenomenalna Čehinja opet je reagirala na nevjerojatan način.

V for Victory 🏆

V for Vondrousova 👊

Marketa Vondrousova earns her first Grand Slam title and is the 2023 #Wimbledon champion! pic.twitter.com/1DjxAuGJM3

— wta (@WTA) July 15, 2023