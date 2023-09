Marko Livaja vraća se u hrvatsku reprezentaciju

Otvorila se tako rupa na lijevom krilu i to je šansa da Josip Brekalo opet dograbi mjesto. Fiorentinin krilni napadač malo je pao u drugi plan.

“Imajući u vidu ozljede Perišića i Oršića, kao i činjenicu da je Ivanušec također načet, proširili smo opcije na krilima pozivanjem Brekala, koji tako dobiva priliku pokazati da zaslužuje ponovno biti dio reprezentacije, za što ima potrebnu kvalitetu. Više sam puta istaknuo da vrata reprezentacije nisu nikome zatvorena te da se svatko može igrama i reprezentativnim ponašanjem vratiti u ekipu”, naglasio je izbornik.

Popis čine:

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Nediljko Labrović

🛣️ The road to #EURO2024 continues in October, and these players will defend #Croatia colours against Turkey and Wales! 🥁🇭🇷#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/SAkqxsazoc

— HNS (@HNS_CFF) September 25, 2023