Marseille na prekretnici: poznati francuski biznismen pripremio ponudu za kupnju kluba

Povratak na staze slave ili još jedna pusta priča? Kako bilo, u njenom se centru nalazi, vjerovali ili ne, izdavač stripova…

Prije otprilike tjedan dana pisali smo o financijskim nedaćama u Marseilleu koje su rezultirale UEFA-inim kaznama zbog kršenja Financijskog Fair Playa, a nekadašnji osvajač Lige prvaka ostaje glavna tema u francuskim medijima. Ipak, u ponešto drukčijem kontekstu.

Prema navodima iz L’Equipea, poznati francuski biznismen Mourad Boudjellal pripremio je ponudu za kupnju kluba, a Le Figaro piše kako se radi o iznosu od 700 milijuna eura. On navodno predvodi projekt kojeg poglavito financiraju kompanije s Bliskog istoka (piše se, konkretno, o Saudijskoj Arabiji), a novac bi se trebao podijeliti ovako: 300 milijuna otišlo bi sadašnjem vlasniku Franku McCourtu kako bi se klub prodao, s dodatnih 200 milijuna pokrili bi se dugovi, a preostalih 200 milijuna eura iskoristilo bi se za pojačanja.

