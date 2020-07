Matematika demantira Adama Silvera koji kaže da NBA neće puno zaraditi od nastavka sezone

Razlika između odlaska u Orlandov Disney World na nastavak koronavirusom prekinute NBA sezone i obustave igranja košarke u najjačoj ligi svijeta baš i “nije tako velika kao što ljudi misle, a posebice zbog ogromnih izdataka organizacije”. Ustvrdio je to povjerenik NBA lige Adam Silver dodavši da je odluka o natjecanju zapravo “obveza NBA zajednice da se to pokuša napraviti jer je alternativa ostati po strani i, u biti, predati se pred virusom”.

Kad je govorio o troškovima organizacije seljenja natjecanja na Floridu i aktivnostima košarkaša u sljedećim mjesecima Silver je, prema ESPN-u, govori o iznosima koji premašuju 150 milijuna dolara.

No, da baš i nije sve tako kako on kaže i da razlog u podbacivanju prve, a potom i sljedećih lopti na centrima igrališta u Disney Worldu jest novac, jasno je baš svima. NBC se potrudio ukratko to i objasniti.

Report: Disney World campus will cost NBA more than $150 million https://t.co/PC9tNFqJBE — Dan Feldman (@DanFeldmanNBA) July 1, 2020

Ostalo je tek nekoliko utakmica do doigravanja, a gubitak novca od televizijskih prava samo za najuzbudljiviji dio sezone iznosio bi 900 milijuna dolara. Istina jest da vlasnici neće dobiti novac od prodaje ulaznica, da se dresovi neće prodavati u mjeri u kojoj bi se prodavali da je situacija uobičajena i da neće biti drugih aktivnosti koje pune blagajne.

Svejedno, prihod bi trebao iznositi oko dvije milijarde dolara.

Koje se potom u pravilnom iznosu dijele između vlasnika i igrača. Oduzmemo li od milijarde koja pripada vlasnicima spomenutih 150 milijuna eura troškova, brojka iza znaka jednakosti radnje oduzimanja ostaje 850 milijuna. I tu sve postaje jasno.

ʻMožda NBA liga već ima novac od TV prava i možda bi ga trebala vratiti u slučaju otkazivanja sezone. Možda novac još nije dobila. Kako bilo, vlasnici će novac u svojim džepovima imati samo bude li sezona odigranaʼ, nastavlja se u tekstu kojim se upozorava da bi neke franšize ipak mogle poslovati s gubitkom.

ʻHoće li NBA vlasnici zaraditi koliko bi da se doigravanje igra na uobičajen način? Ne. Nema prodaje ulaznica i višemjesečni smještaj u Disney Worldu te učestali testovi na koronavirus jesu skupi. Ali hoće li vlasnici uvećati profit (ili smanjiti gubitke) bude li sezona završena? Da. Silver bi trebao prestati govoriti o nekoj nesebičnoj obvezi povratka natjecanja. Riječ je o novcu.ʼ

Kao i uvijek…