‘Matilde’ su hit: polufinale s Engleskinjama imalo je rekordnu gledanost na australskoj televiziji

Polufinalnu utakmicu Svjetskog nogometnog prvenstva za nogometašice između Australije i Engleske u srijedu u Sydneyu pratilo je sedam milijuna gledatelja, što je rekord nezabilježen na australskoj televiziji otkako se utvrđuje broj gledanosti.

Poraz ‘Matilda’ u polufinalu Svjetskog nogometnog prvenstva bio je najgledaniji televizijski program u Australiji, s vrhuncem od 11,5 milijuna gledatelja, u populaciji od oko 25 milijuna ljudi. Prosječni broj gledatelja bio je 7,13 milijuna, u usporedbi s 4,2 milijuna gledatelja koliko je pratilo četvrtfinalni susret protiv Francuske.

To je veća gledanost od finala Australian Opena 2022. kada je pobijedila domaća teniska zvijezda Ashleigh Barty, ali i veća od 5,56 milijuna gledatelja koji su pratili poraz Lleytona Hewitta na Australian Openu 2005.

Državni Channel Seven objavio je da je to najgledaniji program, sportski ili neki drugi, otkako su podaci o gledanosti uvedeni 2001. godine. Uz to, susret je bilježio i sjajnu gledanost u Engleskoj. BBC je objavio kako je na vrhuncu gledanosti susret pratilo 7,3 milijuna Engleza preko TV-a, a još 3,8 milijuna preko online streaminga koje BBC nudi.

Nakon poraza u polufinalu, Australke će u subotu igrati utakmicu za treće mjesto protiv Švedske u Brisbaneu, a ne sumnjamo da će borba za medalju opet pobuditi ogromno zanimanje australske javnosti…

