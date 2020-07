Matjaž Kek otvorio dušu: “Ugovor me još veže s reprezentacijom i to se mora riješiti”

Burni dani za Dinamo, ali i za Matjaža Keka. Nakon što je zagrebački klub jučer u razgovoru s novinarima potvrdio kako teku pregovori s aktualnim slovenskim izbornikom i nekadašnjim trenerom Rijeke oko preuzimanja plave klupe, gorljivo se iščekuje sljedeće poglavlje u razvoju priče. U međuvremenu je Kek popričao sa Sportskim novostima i otkrio svoju stranu situacije. Kaže, želi biti korektan prema svima: i Dinamu, ali i Slovenskom nogometnom savezu s kojim valja razgovarati.

“S njima ću razgovarati i danas ili sutra”, otkriva Kek za SN. “Meni je to bila prva stvar koju sam htio napraviti. To sam kazao i ljudima u Dinamu. Sve je u redu, možemo o svemu pričati, ali prvo moram popričati s ljudima u Savezu. Ja sam izbornik svoje zemlje, imam ugovor još dvije i pol godine, želim biti milijun posto korektan. Vjerujem da to ljudi razumiju. To su te činjenice. Dinamo je Dinamo, tu uopće ništa ne moramo diskutirati, ali mene ugovor još uvijek veže s reprezentacijom moje zemlje. To je stvar koja se mora riješiti.”

Dinamo in talks with Slovenia manager Matjaz Kek to become their new manager. A legend for his feats at Rijeka with a very good European record and would be a big loss to the Slovenian NT should he go.

— Richard Wilson (@timomouse) July 9, 2020