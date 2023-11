Matthäus o Bjelici: ‘Union će spašavati netko tko nikada nije bio trener u Bundesligi, to je rizik’

Praktički iz vedra neba se jučer pojavila vijest kako će Nenad Bjelica preuzeti Union iz Berlina, pretposljednju momčad njemačkog prvenstva. Doduše, to je i dalje praktički isti sastav koji je prošle sezone četvrtim mjestom u prvenstvu izborio Ligu prvaka te se ove jeseni natječe u tom natjecanju, no svejedno je pred hrvatskim trenerom veliki izazov na putu prema opstanku.

Zato mnogi smatraju kako Bjelica nije dorastao takvom zadatku, posebice jer mu je ovo daleko najznačajniji angažman u trenerskoj karijeri. Među takvima je i legendarni njemački nogometaš Lothar Matthäus, koji se također osvrnuo na ovo neočekivano imenovanje u glavnom gradu.

Guten Morgen Mister! 👋😀 pic.twitter.com/StabxVRbYI — 1. FC Union Berlin (@fcunion) November 27, 2023

“Veliki je rizik uzeti ovog praktički nepoznatog trenera, sigurno je ovakav Unionov potez mnoge iznenadio. Klub bi od ispadanja trebao spasiti netko tko nikada nije bio trener u Bundesligi, to je težak i vrlo osjetljiv zadatak. On još ne poznaje Bundesligu, osim kao igrač, a i to je bilo jako davno”, poručio je Matthäus u razgovoru za njemački Sky Sport.

Podsjetimo, Bjelica je proveo tri sezone u Kaiserslauternu, s kojim je 2003. stigao i do finala njemačkog kupa. Union će mu biti 10. klub u trenerskoj karijeri, a iako je s Dinamom osvojio četiri titule, nije mu nepoznata ni borba za ostanak u ligi, s čime se suočavao na počecima karijere u austrijskim klubovima.