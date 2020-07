Maurizio Sarri uoči Sampdorije: “Bolje poraz uz napadački nogomet nego pasivni remi”

Juventus je još prije dva dana mogao postati prvakom Italije. Od nove titule dijelilo ga je 45 minuta.

Međutim, gostovanje kod Udinesea u drugom je poluvremenu za momčad Maurizija Sarrija krenulo u krivom smjeru i Udinese je nakon dva zabijena gola uspio uzeti sva tri boda. Ili, ako se pita Sarrija, krivog smjera u porazu od Udinesea zapravo nije bilo…

Juventus sutra (21:45) dočekuje Sampdoriju, a za potvrdu titule bit će mu dovoljan i remi, jer u tekućoj sezoni ima bolji omjer u dvije utakmice s Atalantom. U slučaju remija, razlika bi se dva kola prije kraja povećala na šest bodova i to bi bilo to.

Ali polako.

Na današnjoj presici Sarri je najavio sutrašnju utakmicu i prokomentirao ono što se dogodilo u Udinama.

🎙🔚 That's it from Maurizio Sarri on the eve of #JuveSamp.

💻📱 Re-watch the full discussion on @JuventusTV [in 🇮🇹 only with Pass Pro] ➡️ https://t.co/zr8DrWL4Vw

📰 A full report to follow. pic.twitter.com/Hv2whHGYtu

— JuventusFC (@juventusfcen) July 25, 2020