Max Verstappen izdominirao je i u Mađarskoj za povijesnu 12. Red Bullovu pobjedu u nizu

Sretnici koji su došli do ulaznica za današnju VN Mađarske na stazi Hungaroring svjedočili su djeliću povijesti. Nije ništa novo da je Max Verstappen slavio, pa čak i kad nije imao pole position, a već sedmom uzastopnom pobjedom sjajnog Nizozemca Red Bull je ostvario svoju 12. momčadsku pobjedu u nizu.

Slavila je austrijska momčad na svih 11 ovosezonskih utrka, s devet Verstappenovih slavlja i dva Sergija Péreza, a uz pobjedu prošle sezone u zadnjoj utrci to je 12 slavlja u nizu za Red Bull i obaranje službenog rekorda Formule 1.

Vjerojatno najdominantniji bolid svih vremena tako je danas oborio postignuće koje je držao McLaren iz 1988. s 11 uzastopnih momčadskih slavlja. ‘Neslužbeni’ rekord i dalje drži Ferrari koji je 1952. i 1953. slavio na 14 utrka u nizu, ali su tada u SP Formule 1 ulazili i rezultati na stazama za Indy 500 pa u ‘čistoj’ Formuli 1 rekord od danas stoji na 12.

Kako smo već kazali, Verstappen nije startao prvi. Ta je čast pripala Lewisu Hamiltonu, ali Britanac je startao jako loše pa ga je Nizozemac prešišao već do prvog zavoja, a ubrzo su to napravili i McLarenovi Lando Norris i Oscar Piastri.

Verstappen je tako od prvog zavoja do kraja dominirao i vodio pa je otišao i na prednost od preko 30 sekundi, a Hamilton je skliznuo i do četvrtog mjesta na gridu pa nije stigao do postolja. Na drugo mjesto tako se smjestio Norris, a na treće Pérez koji je nadoknadio čak šest mjesta od startne devete pozicije.

Iza Hamiltona stao je Piastri, a onda su u bodovima ostali Ferrariji, drugi Mercedes i Aston Martini pa je tako Fernando Alonso završio na tek devetom mjestu.

Verstappena tako novih 26 bodova, jer imao je i najbrži krug, smješta na ogromnih 281 nakon 11 utrka sezone, a Pérez je drugi sa 171. Nitko drugi nije niti blizu. Red Bull je uz pisanje povijesti dobio i novi 41 konstruktorski bod i uvjerljivo je prvi s 452, dok drugi Mercedes nakon danas ima 221.

Leteći Holandez nastavlja tako svoju jurnjavu za još jednim rekordom: sedmom pobjedom u nizu samo mu dvije nedostaju za izjednačavanje rekorda Sebastiana Vettela po broju uzastopnih pobjeda jednog vozača. Nijemac je također u Red Bullu 2013. slavio devet puta zaredom.