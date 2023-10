Max Verstappen slavio je na VN Meksika te tako došao do rekordne, 16. pobjede u sezoni

Formula 1🏎️ – @Max33Verstappen🇳🇱 is the 1st driver to win 16 Grands Prix in a single season

✅ Mexico🆕

✅ USA

✅ Qatar

✅ Japan

✅ Italy

✅ Netherlands

✅ Belgium

✅ Hungary

✅ Great Britain

✅ Austria

✅ Canada

✅ Spain

✅ Monaco

✅ Miami

✅ Australia

✅ Bahrain#F1 #MexicoGP

