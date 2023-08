Maxime Bernauer sinoć je podijelio 14 točnih dugih lopti, najviše u jednoj utakmici ove sezone

Bernauerov sinoćnji nastup zaslužio je Sofascore ocjenu 7,6, drugu najbolju u Dinamovoj obrani nakon Mihajličenka kojega je algoritam procijenio na 7,7. Francuz se nije posebno isticao u svim kategorijama osim jedne, točnim dugim loptama, gdje je dominirao na razini dosad odigranih HNL utakmica.

Naime, Bernauer je sinoć podijelio 14 točnih dugih lopti iz 18 pokušaja, što je najveći broj takvih dodavanja u jednoj od dosad odigranih HNL utakmica. Nijedan igrač u polju nije ih zasad uspio podijeliti toliko u jednom nastupu; jedino je vratar Ivan Banić u jučerašnjem Goričinu slavlju protiv Lokomotive skupio jednak broj, ali iz 33 pokušaja.

First official match for @Maxime_Bernauer 🔥👏🏻💙#dinamozagreb

📸 Pixsell pic.twitter.com/IEaPHxwhxm

— GNK Dinamo (@gnkdinamo) July 29, 2023