Mbappé je prešao granicu 250 golova u klupskom nogometu, a usput i PSG-u donio novu pobjedu

250 – Kylian Mbappé has scored his 250th goal in club career in all competitions (27 with Monaco, 223 with PSG), less than eight years since his very first one, with Monaco against Troyes (20 February 2016). Unstoppable. #SB29PSG pic.twitter.com/dpA5ApeZRs

— OptaJean (@OptaJean) October 29, 2023

No, Brest se nije predavao, već se s dva pogotka posve vratio u utakmicu. Domaći su zaostatak smanjili na kraju prvog, a kompletno ga anulirali početkom drugog poluvremena, preko Stevea Mouniéja i Jérémyja Le Douarona. Izgledalo je, dakle, da će PSG upisati novi kiks u gostima, no tad je Randal Kolo Muani izborio jedanaesterac, a Mbappé pogodio mrežu iz popravnog pokušaja.

Ukupno mu je to već 224. gol za pariški sastav, dok je u Monacovom dresu 27 puta bio strijelac. Gledajući čitavu karijeru, odnosno kad mu pribrojimo i 43 pogotka za Francusku, još ga samo šest zgoditaka dijeli od okruglog učinka i 300. gola u karijeri. Krajem prosinca proslavit će tek 25. rođendan, no ne sumnjamo kako će puno prije toga proslaviti taj jubilej…