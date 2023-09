Meazza, a ne San Siro: Derby della Madonnina pripao je Interu koji je potpuno ponizio Milan

Do poluvremena je Inter stigao svoju prednost i udvostručiti. Marcus Thuram pokazuje se kao pun pogodak i pojačanje u pravom smislu te riječi jer stigao je već do drugog pogotka za Inter uz jednu asistenciju, a ovaj put u 38. minuti sjajno je pogodio s ruba 16 metara, s lijeve strane u suprotni kut.

5 – Inter have scored five goals in a match against AC Milan considering all competitions for the first time since 24 March 1974 (5-1 in Serie A). Dominant.#InterMilan

