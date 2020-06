Među klubovima koji nisu čestitali Liverpoolu na naslovu nalaze se Manchester United i Everton

Svladavši Manchester City u jučerašnjoj utakmici, nogometaši Chelseaja požurili su neminovno i omogućili Liverpoolu da krene s proslavom naslova engleskog nogometnog prvaka. Proslava je to koju navijači Redsa nisu imali dugih 30 godina…

Scene slavlja nakon počeka dugog tri dekade obišle su svijet, a čestitari stali u nepreglednu kolonu kako bi iskazali poštovanje spram onog što su u ovoj sezoni napravili Jürgen Klopp i nogometaši koje vodi. U taj su dugački red čestitara stali i direktni suparnici Liverpoolove momčadi u Premier ligi. No, ne svi.

Manchester City brzo je putem Twittera čestitkom pokazao što misli o klubu koji ga mijenja na tronu u Engleskoj…

Congratulations to @LFC on winning the Premier League.

