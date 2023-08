Mentalna gromada: Novak Đoković ove je godine dobio 14 tie-breakova u nizu na Grand Slamovima

No, Novak je onda ubacio u brzinu više i uzeo je pet poena u nizu, a pomogao mu je i Hurkacz nekim teškim promašajima kad je imao prilike za osvojiti set. Bilo kako bilo, Đoković je uzeo tu 13. igru pa i onu drugu za rekord.

Novak Djokovic has just won a record 14th tiebreak in a row in Grand Slams.

He is the mentally strongest player of all time. pic.twitter.com/QAiz01x0wk

