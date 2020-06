Mercedesov šef o glasinama: “Naš interes za Sebastiana Vettela nisu samo prazne riječi”

Kako bi izgledala super momčad sastavljena od Lewisa Hamiltona i Sebastiana Vettela?

Po mnogima, riječ je o čistoj fantaziji; situaciji s previše rizika koja bi završila u suzama na stazi, ali i izvan nje. Uostalom, povijest nam govori da momčadi s dva ‘alfa’ vozača uvijek implodiraju:

McLaren s Fernandom Alonsom i Hamiltonom 2007., Red Bull s Maxom Verstappenom i Danielom Ricciardom 2018., Mercedes s Nicom Rosbergom 2016. Ako odemo dalje u prošlost: McLaren s Ayrtonom Sennom i Alainom Prostom 1989. te Williams s Nelsonom Piquetom i Nigelom Mansellom 1986. i 87.

Međutim, kada se otvori prilika, teško je odoljeti…

Sebastian Vettel prošlog je mjeseca u potpunosti raštimao grid svojom objavom da nakon 2020. napušta Ferrari. Reakcije su bile hitre: Ferrari je na njegovo mjesto doveo Carlosa Sainza, McLaren je na Sainzovo mjesto ubacio Daniela Ricciarda iz Renaulta, gdje je sada jedno mjesto slobodno.

