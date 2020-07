Merlin iz Manchestera: David Silva majstorskom tekmom potvrdio status Cityjeve legende

Počeo je sezonu kao eksplozivno krilo. S vremenom se transformirao u jednog od prvih hibridnih krilnih plejmejkera, a u redovima Manchester Cityja karijeru završava kao niska osmica koja diktira tempo i vuče konce iz povučenije pozicije u veznom redu.

David Silva ima lijevu nogu, ima desnu nogu, ima šut, dribling, pregled igre i sjajan raspon dodavanja, a ove sezone maleni Merlin igra posljednju ligašku kampanju u svijetlo plavom dresu.

Zagazio je u 35., ali otići će na vrhuncu snage. Danas je u pobjedi protiv Bournemoutha (2-1) zabio fenomenalan gol iz slobodnjaka u 6. minuti, a onda u 39. asistirao Gabrielu Jesusa za točku na i. To znači da je ovo peta sezona u Premier ligi u kojoj Silva dolazi do 15+ golova i asistencija.

David Silva has been directly involved in 15+ goals in five of his 10 Premier League seasons with Man City:

✓ 2011/12 (21)

✓ 2013/14 (16)

✓ 2014/15 (19)

✓ 2017/18 (20)

✓ 2019/20 (15)*

Now he's adding free-kicks to his game. 😉 pic.twitter.com/WmkFJS9otU

