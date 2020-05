Mic po mic: talijanski prvoligaši sutra počinju s kolektivnim treninzima, prvi put nakon ožujka

Značajan korak.

Prvi put nakon ožujka klubovi iz Serie A moći će održavati kolektivne treninge, potvrdio je jučer talijanski premijer Giuseppe Conte.

Ta mogućnost stupa na snagu od ponedjeljka, ali uz pridržavanje prijeko potrebnih mjera. Podsjetimo, mediji posljednjih dana prenose kako je 16 klubova glasalo za nastavak sezone 13. lipnja, dok ih je četiri smatralo da je 20. lipnja adekvatniji datum za povratak nogometa u Italiju. Hoćemo li tada ponovno gledati loptu na tamošnjim travnjacima, ovisi o mnogo faktora, ali ovo je vidljiv potez u tom smjeru…

Italian Prime Minister gives Serie A sides the go-ahead to resume training from Monday.

— 90min (@90min_Football) May 17, 2020