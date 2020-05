Mickey, Pajo, Šiljo… i LeBron? Neki kažu da je Disney World idealan za nastavak NBA sezone

NBA liga i dalje traži rješenje za nastavak pandemijom koronavirusa zaustavljene sezone, a jedna od lokacija koja je uzeta u obzir i na razmatranje je zabavni park Walt Disney World na Floridi.

Mogućnost nastavka odigravanja najjače košarkaške lige svijeta na lokaciji na kojoj nije uobičajeno vidjeti, primjerice, LeBrona Jamesa, Jamesa Hardena ili Kawhija Leonarda, jer puno su poznatija lica ondje Micky, Minnie i, recimo, Šiljo, ozbiljna je opcija o kojoj govore i autori The Athletica.

One possible playing ground for NBA if finishing season becomes safe for league and players: Walt Disney World Resort property in Orlando, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. League has kept different scenarios in mind.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 29, 2020