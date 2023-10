Mihajličenko danas nije bio u zapisniku. Jakirović: ‘To je moja odluka’

Dinamo danas nije imao problema protiv Istre pa je rutinski pobijedio 3-0, a neki igrači koji su dobili priliku ostavili su dobar dojam — Maxime Bernauer i Mauro Perković došli su do svojih prvijenaca, a Danijel Zagorac sačuvao je mrežu čistom.

Sergej Jakirović bio je zadovoljan predstavom svojih igrača, što je naglasio i na konferenciji za medije.

“Čestitam momcima na dobroj igri, sve što smo se dogovorili, igrači su ispoštovali”, rekao je Jakir. “Kad smo mi ovakvi, onda suparnici nemaju velike šanse. Kontrolirali smo čitavu utakmicu od prve do zadnje minute, dopustili smo samo korner koji je Zagorac obranio. Sve ostalo je bilo dobro, bilo je samo pitanje vremena kad ćemo zabiti.”

Bernauer je danas bio i na desnom boku i nije razočarao.

“Pa kad nemate drugih rješenja onda smo morali tako staviti”, naglasio je Dinamov trener. “Moharrami je osjetio neko zatezanje, aduktor, i to nam je bila jedina opcija. Sada se vraća Ristovski.”

Danas na vratima nije stajao Ivan Nevistić.

“Promijenio sam golmana jer Zagorac odlično trenira i podrška je svima u klubu”, istaknuo je. “Nevistića smo odmorili, kod njega se nakupilo i malo mentalnog umora, a Zagorac je pokazao da se na njega može računati. Nevistić će i dalje biti naš broj jedan.”

Bogdan Mihajličenko danas nije bio u zapisniku. Neki bi rekli da je to vrlo indikativno s obzirom na to da je protiv Ballkanija bio jedan od najgorih na terenu.

“To je moja odluka”, otkrio je Jakirović. “Uvijek netko izostane iz zapisnika, ovaj put je bio to on. Vidjet ćemo u reprezentativnoj pauzi što i kako dalje.”

Mauro Perković pronašao se na lijevom beku i zabio gol.

“Odigrao je pametno”, smatra trener. “On je mladi reprezentativac, na njega se računa i ja nisam dao da on ide na posudbu u Nizozemsku. Rekao sam mu da mora malo čekati, ali i u Kupu je pokazao neke dobre stvari i uslijed ovih događaja sam se odlučio za njega. Zaslužio je povjerenje i tako će biti u budućnosti.”

Istaknuo je i da je ova pobjeda jako važna za psihološku stabilnost te pohvalio Mahira Emrelija, a otkrio je ponešto i oporavku Brune Petkovića.

“Njegov oporavak dobro napreduje”, kaže Jakir. “Sutra će se vratiti u reprezentaciju i odraditi magnet iako bih ja više volio da on to preskoči. U derbiju je on želio igrati iako je bila šansa da će obnoviti ozljedu. Nadam se da će igrati samo kad bude 100 posto spreman.”