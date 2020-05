Mijenja se svijet, a i nogomet: IFAB dopustio pet izmjena, ali i privremeno ukidanje VAR-a

Službeno su uvedena privremena pravila o kojima se danima šuškalo, potvrdio je danas IFAB, nogometno tijelo koje priznaje pravila nogometne igre prije njihova usvajanja.

Dakle, IFAB je prihvatio FIFA-in prijedlog za privremenu dopunu pravila 3 koje se tiče igrača, a ono će odsad dopustiti maksimalno pet izmjena za svaku momčad na jednoj utakmici. Ipak, kako bi se izbjeglo manipuliranje vremenom i odugovlačenje, svaki tim dobit će tri prilike obaviti izmjene, što znači da ćemo u dogledno vrijeme viđati dvostruke i trostruke zamjene igrača. U onim natjecanjima koje dopuštaju još jednu priliku za izmjenu u produžecima to će momčadima također biti omogućeno. Što se produžetaka tiče, neiskorištene izmjene će se ondje prenijeti u slučaju da ih bude.

Use of 5 subs now approved by football’s lawmakers.

Comes into effect now & allowed to be used by competitions scheduled to be completed this year by December 31.

Temporary for now but FIFA says will assess with IFAB if it should be extended into 2021.

Here’s the updated Law 3 pic.twitter.com/M2hnc95fyx

— Rob Harris (@RobHarris) May 8, 2020