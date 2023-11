Mikelovi super-subovi: Arsenal ove sezone ima već 10 pogodaka igrača koji su ušli s klupe

Zabio je Havertz u 89. minuti za pobjedu, a to mu je tek drugi pogodak sezone u 20. nastupu otkako se malo selio po Londonu pa iz Chelseaja stigao na Emirates stadion. Havertz je na drugoj stativi dočekao centaršut Bukaya Sake i pogodio glavom te je to bilo dovoljno za pobjedu 1-0 i 30. Arsenalov bod.

2015 – This is the second time in Premier League history the top 2 have met but neither have finished the day top of the table, after 28th November 2015 (Leicester 1-1 Man Utd, Man City ended day top). Tight. #BREARS pic.twitter.com/y4MaG5FubY

